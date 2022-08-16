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Baki Ersoy Develi’de

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Develi İlçesini ziyaret ederek, MHP Develi ilçe Başkanı Yunus Özer’in ev sahipliğinde, ilçede bulunan muhtarlar ile bir araya geldi.

KAYSERİ 16.08.2022, 16:25
Baki Ersoy Develi’de

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Develi İlçesini ziyaret ederek, MHP Develi ilçe Başkanı Yunus Özer’in ev sahipliğinde, ilçede bulunan muhtarlar ile bir araya geldi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; ilçedeki muhtarlar ile mahalle sorunları, çözümleri ve talepleri ile ilgili istişarelerde bulundu. Ersoy, sosyal medyasında yaptığı paylaşımda; "Sevdamız Develi’mizde 77 köy ve mahalle muhtarımızla bir araya gelerek sorunları ve çözümleri üzerine istişarelerde bulunduk. Muhtarlarımızla bizi bir kez daha bir araya getiren İlçe Başkanımız Yunus Özer ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Ersoy, muhtarlar ile görüşmesinden sonra ilçe pazar yerini ziyaret ederek pazarcı esnaf ile sohbet edip hayırlı işler diledi.

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