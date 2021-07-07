Bakanlığın Projesine Talas Belediyesi’nden Destek

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan ’Telafide ben de varım’ projesine Talas Belediyesi tam destek verdi. Bu kapsamda gerçekleştirilen programla Kuruköprü Mahallesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

MEB’in başlattığı ’Telafide ben de varım’ projesi kapsamında Talas Belediyesi’nin Kuruköprü Mahallesi Futbol Sahasında düzenlediği uçurtma şenliği çocuklardan büyük ilgi gördü. Kuruköprü İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin katıldığı etkinlikte belediye tarafından çocuklara, uçurtmanın yanında, meyve suyu ve kek ikramı yapıldı. Etkinliğe katılan öğretmen ve öğrenciler belediyenin kampanyaya verdiği destekten ve uçurtma şenliği programından duydukları memnuniyeti dile getirerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ilkokul öğretmenleri; “Telafide ben de varım” projesinde çerçevesinde etkinlik yapmak istediklerini belirterek bu konuda belediyeye müracaat ettiklerini ve geri çevrilmediklerini dile getirdi. Belediyenin kendilerine daima destek verdiğini ifade eden öğretmenler, Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Kuruköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Yavuz İncedayı da düzenlenen organizasyondan memnunluk duyduklarını ifade ederek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.