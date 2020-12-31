Bakan yardımcıları ile birlikte konteyner üretimi masaya yatırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de ihracatçılara destek olmak ve konteyner üretiminde söz sahibi olmaya yönelik çalışmalar kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcıları ve sanayicilerle birlikte video konferans yöntemiyle bir toplantı yaptı. Büyükkılıç, “Kayseri’nin zeki, çalışkan ve üretken olan genlerinden yararlanılması lazım” dedi.

Online toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede, Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır ile Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve sanayiciler katıldı.

Kayseri’de ihracatçılara destek olmak ve konteyner üretiminde söz sahibi olmaya yönelik çalışmalar kapsamında yapılan toplantıda konuşan ve bu konuda fizibilite çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın da yakından ilgilendiği konteyner üretimi konusunda fizibilite çalışmaları için bir dosya hazırladık. Sağ olsun Sayın Bakanımız Mustafa Varank, Kayseri’ye teşrif ettiklerinde bize de bu alanda bir çalışma yapılmasını talep etmişti. Biz de Kayserimizdeki bu konunun paydaşları olarak gördüğümüz oda başkanları başta olmak üzere sanayicilerimizi, temsilcilerimizi ve üreticilerimizi bir araya getirdik, onların görüşlerini aldık. 3 organize sanayi, 1 serbest bölgeye sahip Kayserili garanti bakış açısı ile hareket eder ve şöyle bir etrafına bakar komşusu kazanıyorsa, o da yatırım yapmaya başlar. Böyle bir ön yargısı, beklentisi vardır. Biz dedik ki bunu aşalım, ön yargılı olmadan ‘ne yapılabilir’ konusuna kafa yoralım dedik, bu konuda da bir çalışma yaptırıp, öncü olalım istedik. Sanayi Bakanımızın gerçekten bizim yanımızda olduğunu, bu konuda önem verdiğini biliyorduk” diye konuştu.

Konuşmasında ‘Kayseri’nin zeki, çalışkan ve üretken olan genlerinden yararlanılması lazım’ diyen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İpek yolu üzerinde bulunan Kayserimize önem arz edeceğini göz önüne alarak bu çalışmamızın yeniden bir gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyorum. Bizler Sayın Bakanımıza layık olma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Kayseri’nin zeki, çalışkan ve üretken olan genlerinden yararlanılması lazım. Bunu da bir hatırlatma olarak ifade etmek istedim. Bakanlarımızın söylemiş olduğu teşviklerin de göz ardı edilmeyeceğini duymaktan keyif aldığımı paylaşıyorum, buraya bir özel teşvikle üreticilerimiz, yatırımcılarımız da gereğini yapar, Kayserimiz bu işin başını çeker.”

Toplantıda daha sonra ihracat açısından büyük önem taşıyan konteyner üretimi konusunda kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.