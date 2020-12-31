banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
2021 Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşı nedir?
2021 Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşı nedir?
Türkiye’nin en yüksek asgari ücreti 3 bin 850 TL
Türkiye’nin en yüksek asgari ücreti 3 bin 850 TL
Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri
Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri
Yılbaşı sofrasına aç oturmayın!
Yılbaşı sofrasına aç oturmayın!

Bakan yardımcıları ile birlikte konteyner üretimi masaya yatırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de ihracatçılara destek olmak ve konteyner üretiminde söz sahibi olmaya yönelik çalışmalar kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcıları ve sanayicilerle birlikte video konferans yöntemiyle bir toplantı yaptı. Büyükkılıç, “Kayseri’nin zeki, çalışkan ve üretken olan genlerinden yararlanılması lazım” dedi.

KAYSERİ 31.12.2020, 13:03
8
Bakan yardımcıları ile birlikte konteyner üretimi masaya yatırıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de ihracatçılara destek olmak ve konteyner üretiminde söz sahibi olmaya yönelik çalışmalar kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcıları ve sanayicilerle birlikte video konferans yöntemiyle bir toplantı yaptı. Büyükkılıç, “Kayseri’nin zeki, çalışkan ve üretken olan genlerinden yararlanılması lazım” dedi.

Online toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede, Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır ile Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve sanayiciler katıldı.

Kayseri’de ihracatçılara destek olmak ve konteyner üretiminde söz sahibi olmaya yönelik çalışmalar kapsamında yapılan toplantıda konuşan ve bu konuda fizibilite çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın da yakından ilgilendiği konteyner üretimi konusunda fizibilite çalışmaları için bir dosya hazırladık. Sağ olsun Sayın Bakanımız Mustafa Varank, Kayseri’ye teşrif ettiklerinde bize de bu alanda bir çalışma yapılmasını talep etmişti. Biz de Kayserimizdeki bu konunun paydaşları olarak gördüğümüz oda başkanları başta olmak üzere sanayicilerimizi, temsilcilerimizi ve üreticilerimizi bir araya getirdik, onların görüşlerini aldık. 3 organize sanayi, 1 serbest bölgeye sahip Kayserili garanti bakış açısı ile hareket eder ve şöyle bir etrafına bakar komşusu kazanıyorsa, o da yatırım yapmaya başlar. Böyle bir ön yargısı, beklentisi vardır. Biz dedik ki bunu aşalım, ön yargılı olmadan ‘ne yapılabilir’ konusuna kafa yoralım dedik, bu konuda da bir çalışma yaptırıp, öncü olalım istedik. Sanayi Bakanımızın gerçekten bizim yanımızda olduğunu, bu konuda önem verdiğini biliyorduk” diye konuştu.

Konuşmasında ‘Kayseri’nin zeki, çalışkan ve üretken olan genlerinden yararlanılması lazım’ diyen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İpek yolu üzerinde bulunan Kayserimize önem arz edeceğini göz önüne alarak bu çalışmamızın yeniden bir gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyorum. Bizler Sayın Bakanımıza layık olma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Kayseri’nin zeki, çalışkan ve üretken olan genlerinden yararlanılması lazım. Bunu da bir hatırlatma olarak ifade etmek istedim. Bakanlarımızın söylemiş olduğu teşviklerin de göz ardı edilmeyeceğini duymaktan keyif aldığımı paylaşıyorum, buraya bir özel teşvikle üreticilerimiz, yatırımcılarımız da gereğini yapar, Kayserimiz bu işin başını çeker.”

Toplantıda daha sonra ihracat açısından büyük önem taşıyan konteyner üretimi konusunda kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Crystal Palace 16 19
15. Newcastle 14 18
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 15 20
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 15 18
12. Levante 15 18
13. Getafe 14 17
14. Deportivo Alaves 15 17
15. Eibar 16 16
16. Valencia 16 15
17. Elche 13 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12