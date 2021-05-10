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Bakan Yanık, Engellilerle İlgili Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri ile Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Av. Derya Yanık engelli sivil toplum örgütleri temsilcileri ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

KAYSERİ 10.05.2021, 20:54
Bakan Yanık, Engellilerle İlgili Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri ile Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Av. Derya Yanık engelli sivil toplum örgütleri temsilcileri ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

’Bizbize Engelliler Platformu’ tarafından organize edilen ve Moderatörlüğünü platform sözcüsü Kadir Can Gökalp’ın yaptığı toplantıya çok sayıda engelli sivil toplum örgütü temsilcisi, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri genel müdürü ve daire başkanları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Av. Derya Yanık, mevcut ve planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bakan Yanık konuşmasında engellilere yönelik sorunların çözümünde sivil toplum örgütlerine önem verdiklerini belirterek, engelli STK temsilcilerinin kendisine her zaman kolaylıkla ulaşılabileceğini, sorunları ve çözüm önerilerini iletilebileceğini belirtti.
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