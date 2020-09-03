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Bakan Koca Kayseri’deki tehlikeyi açıkladı
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA ATTIĞI TWİT İLE KAYSERİ’NİN EN FAZLA HASTA OLAN 5 İL ARASINDA OLDUĞUNU TEKRARLARKEN, ZATÜRRE YÜZDESİNİ DE PAYLAŞTI.
KAYSERİ 03.09.2020, 20:41
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Attığı twit ile Kayseri’nin en fazla hasta olan 5 il arasında olduğunu tekrarlarken, zatürre yüzdesini de paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklama en fazla hasta bulunan iller olan Ankara,İstanbul, Konya ve Diyarbakır’ın adının yanısıra Kayseri’nin de adını zikrederken zatürre oranlarını da verdi.
Bakan Koca’nın açıklamasına göre, Ankara da yüzde 4.7, İstanbul da yüzde 4.61, Konya da yüzde 8.78, Diyarbakır’da yüzde 8.37 oranda zatürre tespit edildiğini duyururken Kayseri ise yüzde 6.49 oranında pnomoni (zatürre) oranına rastlanıyor.
Dün Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli yetkileri çerçevesinde covid-19’a karşı uyarılarda bulunmuştu.
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