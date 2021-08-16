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Bahri Doğru Balkan üçüncüsü oldu

TOHM sporcusu Bahri Doğru, 15 ülkeden 300’ün üzerinde atletin yarıştığı Balkan U18 Atletizm Şampiyonası’nda üçüncü oldu.

KAYSERİ 16.08.2021, 14:36
Bahri Doğru Balkan üçüncüsü oldu

TOHM sporcusu Bahri Doğru, 15 ülkeden 300’ün üzerinde atletin yarıştığı Balkan U18 Atletizm Şampiyonası’nda üçüncü oldu.

Milli takımının toplamda 16 madalya kazandığı Balkan Şampiyonasında mücadele eden TOHM sporcusu Bahri Doğru üçüncü oldu. Başarılı sporcu Bahri Doğru, 1500 metre yarışını 3:59.52’de bitirerek şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcu Bahri Doğru’yu ve antrenörü Kemal Koyuncu’yu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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