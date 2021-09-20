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Baca yangını büyümeden söndürüldü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

KAYSERİ 20.09.2021, 16:58
Baca yangını büyümeden söndürüldü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Arda Sokak üzerinde meydana gelen olayda 4 katlı bir apartmanın bacasında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bacada çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği sokak üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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