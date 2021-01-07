Baba ve oğlu, havada ve karada ayrılmaz ikili oldu
Kayseri’de yaşayan ve yamaç paraşütü sporcusu olan Yener Yılmaz ve oğlu Kürşad Yılmaz, hem karada yaptıkları spor hem de havada yaptıkları spor bronşlarında ayrılmaz ikili oldu.
Kayseri’de yaşayan ve yamaç paraşütü sporcusu olan Yener Yılmaz ve oğlu Kürşad Yılmaz, hem karada yaptıkları spor hem de havada yaptıkları spor bronşlarında ayrılmaz ikili oldu.
Yamaç paraşütü sporcusu olan 41 yaşındaki Yener Yılmaz, bu merakını 15 yaşındaki oğlu Kürşad Yılmaz’a da aşıladı. Baba Yener Yılmaz, yamaç paraşütü sporunun yanında binicilik ve kayak sporunu da oğluna sevdirdi.
Babası Yener Yılmaz’ın sayesinde yamaç paraşütüne merak salan ve 4 yıldır bu sporu yapan Yener Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu 15 yaşındaki Kürşad Yılmaz, Türkiye’nin en genç yamaç paraşütü pilotu oldu.
Kayseri’de hava müsait olduğunda birlikte yamaç paraşütü yaparak göklerde süzülen baba Yener Yılmaz ve oğlu Kürşad, havalar uçmaya müsait olmadığında binicilik ve Erciyes Dağı’nda da kayak yapmaktan büyük zevk alıyor.Baba ve oğlunun hem havada hem de karada ayrılmaz ikili olması büyük takdir topluyor.
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|30
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|28
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|28
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|17
|24
|11. Ümraniye
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|20
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|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
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|16
|13
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|16
|9
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|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
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|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
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|17
|26
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|17
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|23
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|17
|22
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|19
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|16
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|17
|14
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|15
|11
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|8
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|2
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|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
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|29
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|27
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|18
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|17
|16
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|15
|16
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|14
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