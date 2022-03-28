banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İstanbul için ramazan imsakiyesi
İstanbul için ramazan imsakiyesi
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan dünyaya tehdit
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan dünyaya tehdit

BA.2 varyantına dikkat

Memorial Kayseri Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, Omicron’un alt varyantı BA.2 ile ilgili bilgi verdi.

KAYSERİ 28.03.2022, 12:01
BA.2 varyantına dikkat

Memorial Kayseri Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, Omicron’un alt varyantı BA.2 ile ilgili bilgi verdi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından duyurulan Omicron varyantının alt türü olan BA.2, birçok ülkede görülmeye devam ediyor. BA.2’nin Covid-19’a neden olan orijinal virüsten daha kolay yayıldığı biliniyor. BA.2’nin neden olduğu enfeksiyonu taşıyanların, aşılanmış olsalar veya semptomları olmasa bile virüsü başkalarına bulaştırabileceği tahmin ediliyor.

İnsandan insana geçen küresel baskın bir varyant olan Omicron’un, birkaç alt tipi bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın olanları BA.1, BA.1.1 ve BA.2’dir. İlk olarak Filipinler’de tespit edilen BA.2 varyantının neden olduğu enfeksiyonu dünyadaki çok sayıda ülke bildirmiştir. Küresel düzeyde, BA.2 olarak adlandırılan ve rapor edilen alt varyantın son haftalarda BA.1’e göre daha fazla arttığı belirlenmiştir. Ancak tüm varyantların küresel dolaşımının azaldığı da bilinmektedir. BA.2, BA.1’den farklı bir genetik diziye sahiptir. İlk veriler BA.2’nin, şu anda bildirilen en yaygın Omicron alt türü olan BA.1’den daha bulaşıcı olduğunu göstermektedir. BA.2 diğer Omicron alt türlerine göre orantısal olarak artıyor olsa da, genel vaka sayılarında hala küresel bir düşüş bulunmaktadır.

Belirtileri diğer varyantlarla aynı

Alt türlerle yeniden enfeksiyon riskini değerlendiren çalışmalarda, BA.2 alt varyantı ile yeniden enfeksiyon belgelenmiştir. Ancak popülasyon düzeyinde yeniden enfeksiyon riskini değerlendiren araştırmalardan elde edilen ilk verilerde, BA.1 ile enfeksiyonun BA.2 ile yeniden enfeksiyona karşı en azından sınırlı bir süre için güçlü koruma sağladığını göstermektedir. Omicron BA.1’in, hem Covid’in orijinal türünden hem de Delta varyantından daha hafif olduğu biliniyordu. Yapılan deneysel ve hayvan modelli çalışmalarda ise özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Danimarka gibi aşı ve doğal enfeksiyon nedeni ile bağışıklığın yüksek olduğu bölgelerde BA.2’nin klinik şiddetinin BA.1’den farklı olmadığı rapor edilmiştir. BA.2’nin klinik belirtileri Omicron ile benzerdir. Öksürük, hapşırma, burun akıntısı, ateş, tat ve koku kaybı, boğaz ağrısı ve nefes darlığı görülebilmektedir.

Hastaneye yatışlarının artmadığı gözlemleniyor

Omicron’un bir alt türü olarak BA.2 enfeksiyonlarının raporlanması ve yakından izlenmesi konusunda dikkatli olunması gerekmektedir. Omicron ve alt türlerinin, özellikle aşılanmış kişilerde ciddi hastalığa neden olması önceki varyantlardan daha düşük görünmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, Danimarka’dan alınan kanıtlara dayanarak BA.2’nin orijinal Omicron varyantından daha şiddetli görünmediğini ve BA.2’nin yayılmasının hastaneye yatışlarda beklenmedik artışlara yol açmadığı belirtmektedir. Veriler, aşıların, Omicron’un neden olduğu enfeksiyonları önlemede önceki varyantlara göre daha az etkili olduğunu, ancak yine de ciddi hastalıklara karşı etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle hatırlatma dozları BA.2’ye karşı aynı derecede etkilidir. BA.2’nin Omicron dalgasını uzatması, vaka sayısında daha yavaş bir düşüş ve hastaneye yatışlarının artması özellikle aşılanma oranı düşük ülkeler için sorun olabilir.

Covid olanlar nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeli?

Doğru ve dengeli besleneme tüm hastalıklarda olduğu gibi virüs kaynaklı hastalıklarda da önemlidir. Hastaların vitamin ve mineral yönünden zengin besinler tüketmesi bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunacaktır. C vitamini, çinko ve D vitamini uygun miktarlarda uzman doktorların tavsiyesi ile alınmalıdır. Gün içerisinde vücudun ihtiyacı olan bol su içilmelidir. Hayatın kaynağı olan suyun tüm hastalıklarda olduğu gibi koronavirüs sürecinde de önemi kanıtlanmıştır. Hastaların mutlaka istirahat etmesi gerekmektedir. Yeterli, düzenli ve kaliteli uyku hastalık sürecinde çok önemlidir. Hastalık sürecinde pozitif bakış açısı iyileşmeye önemli katkı sağlayacaktır. Hastanın kaygı ve stresten uzak durması, buna yönelik önlemler alması gerekmektedir. Hastaya eğer uzman hekimler tarafından ilaç verildiyse, ilaçlar kesinlikle aksatılmadan alınmalıdır. Hastaların durumlarındaki değişiklikleri vakit kaybetmeden doktorlarına bildirmeleri gerekmektedir.

Hastalığa karşı aşılar en etkili silah

Yapılan araştırmalarda, BA.2’nin diğer alt varyantlardan çok farklı olmadığı belirlenmiştir. Ancak varyantın aşı yaptırmayanlar, ileri yaştaki bireyler ve kronik hastalıkları olanlarda nasıl bir etki yapacağı henüz bilinmemektedir. Bundan sonraki süreçte bu yeni varyantın neden olduğu hastalıkta karantina süreci daha da önem kazanmaktadır. Aşılar, hala dolaşımda olan Omicron varyant da dahil olmak üzere, ciddi hastalık ve ölümlerin azaltılmasında kritik olmaya devam etmektedir. Mevcut aşıların ciddi hastalık ve ölümlere karşı etkili olduğu bilinmektedir.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19