Aziz Behich ilk asistini yaptı

Hes Kablo Kayserispor’un sol bek oyuncusu Aziz Behich, sarı kırmızılı forma ile ilk asistini yaptı.

İzmir deplasmanında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor’da sergilenen futbol umut oldu. Sarı kırmızılı takım Göztepe maçında Pedro Henrique’nin ayağından gol bulurken asisti yapan isim de Aziz Behich oldu.

90 dakika sahada kalan başarılı sol bek, oynadığı futbol ile göz doldururken bu sezon ilk asistini Pedro’ya yapmış oldu.