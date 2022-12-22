Azerbaycan Savunma Bakanı ve Vali Çiçek’ten Esnaf Ziyareti

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı için Kayseri’de bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Vali Gökmen Çiçek ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte, Kazancılar esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Gökmen Çiçek gezi esnasında düşüncelerini şu şekilde ifade etti; “Türkiye için olduğu kadar tüm bölgenin istikrar ve güvenliği için son derece önemli gördüğümüz bu zirvenin Kayseri’mizde yapılmış olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti ve gururlandırdı. Bu durum aynı zamanda Kayseri’nin tarihten beri süre gelen güvenli şehir olma özelliğine haiz bir gelişmedir. Güvenlik, savunma sanayi ve iş birliği açısından tüm bölge mukadderatına etki edecek olan böylesi bir zirvenin Kayseri’mizin de zirvesi olan Erciyes’te yapılmış olmasından dolayı öncelikle Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’a ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.

Şimdi de kardeş ülke can Azerbaycan’ın Milli Savunma Bakanı Sayın Zakir Hasanov ile şehrimizi geziyor ve esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. İnanın bu kardeşliği şehrin sokaklarında, esnaflarımızın sıcak karşılamalarında görüyor olmaktan çok mutlu oldum. Çok değerli Kayserili hemşerilerime de bu vesile ile teşekkür etmek istiyorum.”

Ziyaretlerinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Sayın Zakir Hasanov kentten ayrıldı.