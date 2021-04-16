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Ayvazhacı - Çöten - Kızık Mahallelerinde gölet yapım çalışmaları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince kırsal mahallelerdeki tarımsal ve hayvansal sulama için gölet yapım çalışmaları devam ediyor.

KAYSERİ 16.04.2021, 17:24
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Ayvazhacı - Çöten - Kızık Mahallelerinde gölet yapım çalışmaları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince kırsal mahallelerdeki tarımsal ve hayvansal sulama için gölet yapım çalışmaları devam ediyor.

Millidere Mahallesinin ardından Ayvazhacı, Çöten ve Kızık mahallelerinde devam eden gölet yapım çalışmalarının kırsal mahaller için büyük önem arz ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Kırsal mahallelerimizin sulama sorununu ortadan kaldırmak için böylesi güzel çalışmalarımızı mahallelerimize kazandıran başta kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve ekiplerine çok teşekkür eder, yapılan hizmetlerin mahallelerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.
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