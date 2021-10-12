Ayhan Avcı: “Ekonomik olarak çok zor durumdayız”

Bellona Kayseri Basketbol takımı Coachı Ayhan Avcı, ekonomik olarak çok zor durumda olduklarını ve deplasmana giderken borç para alarak seyahat biletlerini veresiye defterine yazdırdıkları söyledi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesinde ekonomik sıkıntı içerisinde. Takım Coachı Ayhan Avcı, ekonomik sıkıntıdan ötürü en önemli oyunculardan birisini rakiplerine verdiklerini söyleyerek, “Bütün seyahatlerimizi yazdırıyoruz. Hiçbir yere nakit ödemiyoruz. Kasamızda 1 TL para yok. Bu şekilde yabancı oyuncuların maaşlarını ödeyemeyiz” dedi. Bellona Kayseri Basketbol Takımı Coachı Ayhan Avcı, “Bu senede bundan önce üç, dört sene gibi 2016 yılından çok ciddi bir kadro kurmuştuk şampiyon olmak için. Şampiyon olamamıştık ama 2 kulvarda final oynamıştık. O takımın maliyeti, vergi yükü, bütün masrafları halen daha ödemekteyiz. Dolayısıyla 3-4 senedir daha makul takımlar yapıyoruz. Bu seneki takım diğer senelere göre daha da makul ve genç. Çok çok güzel bir ekip olduğunu düşünüyorum. En büyük yaşı olan Türk oyuncumuz 1994 doğumlu. 1997 doğumlu, 1999 doğumlu, 2000 doğumlu ve 2002 doğumlu yaklaşık 6 sporumuz var. Bu sporcularımızın hepsi 2 senelik ve bazıları ile ise 4 senelik anlaşma yaptık. Bunları yapma sebebimizi söyleyelim, her sene transfer ile bu iş olmuyor. Dolayısıyla kadromuzu oluşturmak lazım. Bu amaçla yaptığımız transferlerdi bunlar. Benim en memnun olduğum takımlarından biri bu sezonki takımım. Müthiş çalışıyorlar saha içerisinde inanılmaz efor veriyorlar ve kapasite ölçüsü bence iyi işler yapıyorlar. Hazırlık maçlarımız gayet güzel geçiyoruz. Saha içerisinde hiçbir sorunumuz yok. Sadece bir kaç sakatlık sorunuz yaşadık. 15 senedir Kayseri’deyim. Bu kadar iyi çalışan, bu kadar emek veren hiç bir takımım olmadı. Bu işin güzel kısımları tabi” ifadelerini kullandı.

Takımın ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğuna belirten Ayhan Avcı, “İnsanlar her yerde değişik değişik konuşuyoruz o yüzden maliyeti bilmeniz açısından söyleyelim. Takım kaptanımız Melike Tuğba Oral maddi sıkıntılar nedeniyle vermek zorunda kaldık başka takıma. Bizim takımımızın Türk oyuncu maliyeti 700-750 Bin TL civarı oldu. Yabancı oyuncuların maliyeti ise 210 bin dolar toplamı. Yaklaşık 2, 5- 3 milyon TL bulmayan bir maliyetimiz var. Bu normalde lig sıralamasına göre ilk sekizi zorlayabilir. Ama ben iddia ediyorum bu takım ilk 5’i zorlayacak bu sene. Tabi bunlar işin teknik ve taktik kısımları. Ne kadar kötü durumda olduğumuzu ben anlatamam. Bütün seyahatlerimizi yazdırıyoruz. Hiçbir yere nakit ödemiyoruz. Kasamızda 1 TL para yok. Hiçbir şekilde bu şekilde yabancı oyuncuların maaşlarını ödeyemeyiz. 14 Ekim’de oynayacağımız EURO Cup ilk maçına yabancısız çıkabiliriz. Tuttuğumuz evlerin kiraları, aldığımız malzemelerin rakamlarını inanın ödeyecek durumda değil kulüp. Nasıl olacağını bende bilmiyorum. Daha önce Bellona’dan destek alıyorduk, bu destek daha belli değil. Başka sponsorumuz yok. Beşiktaş ve İzmit Belediyespor ile deplasmanda hazırlık maçları oynayacağız. Daha sonra Ankara’da 14 Ekim’de EURO Cup ilk maçına çıkacağız. 2 günde 1 maç olmak kaydıyla 5 Kasım’a kadar yoğun bir programız var. Ben bu programı tam takım oynayacağımızı düşünmüyorum. Hatta bırakın tam takımı kulübün varlığının olacağından olup olmayacağından emin değilim. Çok üzüntülü bir durum. Şehrin en güzel yüzü olduğunu düşünüyorum. Avrupa’da yaklaşık 10 senedir Kayseri ismini gururla taşıdığımızı 3 tane Avrupa finali oynadığımızı, 1 tane Türkiye Ligi finali, 1 tane Türkiye Kupası finali oynadığımızı düşünürsek ve Türkiye’de Galatasaray, Fenerbahçe’den sonra en çok Avrupa maçına çıkmış takım olma unvanını taşımak bunun yanında seyirci rekoruna sahip olmak Avrupa’nın. Bunlar bu sene olmayacak. Vallahi bilmiyoruz ne olacak sadece dua ediyoruz. İnşallah yardım bekliyoruz, inşallah güzel şeyler olur. Birileri görür çünkü bizim rakamlarımızın çok olduğunu düşünmüyorum. Futboldaki bir galibiyet bizim bir sezonu geçirebiliyoruz ama şuana kadar hiçbir gelişme olmadı. Avrupa Kupası maçına giderken inanın 10 bin Euro borç aldık. Bu söylenmez ama belki bana kızacaklar ama gerçek bunlar. 10 bin Euro borç alarak katılım sağladık Avrupa Kupalarına. Biraz dramatik konuştum ama bir gram abartı yok, olan neyse onları söyledim” dedi.