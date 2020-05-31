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Aydın Kalkan: “Üniversiteler yeni mezunlardan Şubat 2021’e kadar diploma istemeyecek”

KORONA VİRÜS SEBEBİ İLE 13 MART’TA ARA VERİLEN EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ, OKULLAR AÇILMADAN BİTİRİLMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPAN EĞİTİM BİR-SEN KAYSERİ 1 NOLU ŞUBE BAŞKANI AYDIN KALKAN, “ÜNİVERSİTELER YENİ MEZUNLARDAN ŞUBAT 2021’E KADAR DİPLOMA İSTEMEYECEK” DEDİ

Aydın Kalkan: “Üniversiteler yeni mezunlardan Şubat 2021’e kadar diploma istemeyecek”

KORONA VİRÜS SEBEBİ İLE 13 MART’TA ARA VERİLEN EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ, OKULLAR AÇILMADAN BİTİRİLMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPAN EĞİTİM BİR-SEN KAYSERİ 1 NOLU ŞUBE BAŞKANI AYDIN KALKAN, “ÜNİVERSİTELER YENİ MEZUNLARDAN ŞUBAT 2021’E KADAR DİPLOMA İSTEMEYECEK” DEDİ

31 Mayıs 2020 Pazar 11:00
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Aydın Kalkan: “Üniversiteler yeni mezunlardan Şubat 2021’e kadar diploma istemeyecek”

Korona virüs sebebi ile 13 Mart’ta ara verilen eğitim öğretim yılının, okullar açılmadan bitirilmesi ile ilgili açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Üniversiteler yeni mezunlardan Şubat 2021’e kadar diploma istemeyecek” dedi

Not ortalaması birinci dönemde tutan ve sorumlu dersi olmayan öğrencilerin bir üst sınıfa direkt geçtiğini söyleyen Aydın Kalkan, “Ülkemizde 13 Mart’ta okullarımız korona virüsten dolayı yüz yüze eğitimi bırakıp, uzaktan eğitim görmeye başladılar. Öğretmen arkadaşlarımız bu süre içerisinde internetten ders anlatımı yaptılar. 1 Haziran’da okulların açılacağı ile ilgili bir takım söylentiler vardı ama okullarımızda 2019-2020 eğitim öğretim yılının tamamen bittiği açıklandı. Bu süreçte ortaöğretimde eğer çocuğun devamsızlığı yoksa bir üst sınıfa geçti. Liselerde ise birinci dönemin not ortalamalarına göre, not ortalaması tutuyorsa çocuk bir üst sınıfa geçti ve eğer tutmuyor, bazı derslerinde zayıf notları varsa bir üst sınıfa sorumlu olarak geçmiş oldu” dedi.

Kalkan, lise son sınıfta sorumlu olarak dönemi bitiren öğrenciler için Eylül ayında sınav yapılacağını ve üniversitelerin Şubat 2021 yılına kadar diploma istemeyeceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Lise son sınıflarımızda bu nasıl olacak gibi sorularla karşılaşıyoruz. Lise son sınıfı öğrencilerimiz de bir üst sınıfa diğer öğrenciler gibi sorumlu geçti. Üniversite sınavlarına girecekler ve üniversiteler lise son sınıf öğrencilerinden mezuniyet diploması istemeyecekler. Eylül ayında bu çocuklarımız, sorumlu oldukları dersleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınava tabi tutulacaklar. Bu sınavda başarılı olanlar derslerini vermiş olacaklar ve direkt geçmiş olacaklar. 2020 yılı Şubat ayına kadar da lise son sınıf öğrencilerinden diploma istenmeyecek ama kayıtları yapılacak. O zamana kadar da bu öğrencilerimize de sorumlu olarak geçmiş oldukları derslerden sınavları yapılmış olacak ve bir üst sınıflarına geçmeleri de sağlanmış olacak. Bu süreçte ben şunu iletmek istiyorum çocuklarımıza, sınava da az kaldı ve daha önceden de söylemiştim bu süreci iyi değerlendirin diye. Mutlaka 8. sınıf ve lise son sınıf öğrencilerimizin kitap okumalarını, mutlaka test çözmelerini ve ders çalışmalarını önermiştim ben. Tabi sınav her şeyin sonu değil ama çalışanın mutlaka kazandığı bir süreç. Bu yüzden çocuklar mutlaka kalan sürede kendilerini iyi hazırlamalı ve iyi çalışmalı. Ben kendilerine başarılar diliyorum.”

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