Aydın Kalkan, "Eğitime hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına verilmelidir"
EĞİTİM HAZIRLIK ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ OLARAK EĞİTİM BİR SEN KAYSERİ 1 NOLU ŞUBE BAŞKANI AYDIN KALKAN BİR AÇIKLAMA YAPTI.
Eğitim hazırlık ödeneği ile ilgili olarak Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan bir açıklama yaptı.
Aydın Kalkan, "Biz eğitim çalışanlarını bir ailenin üyeleri olarak görüyoruz, Bakanlığın da çalışanları arasında ayrım yapmaması gerektiğini düşünüyoruz, eğitime hazırlık ödeneğinin MEB personeli tüm eğitim çalışanlarına verilmesi zarureti vardır" dedi.
Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Her yıl eğitim öğretim yılının başında öğretmenlerimize eğitime hazırlık ödeneği olarak bir ödeme yapılmaktadır. Bu yıl okulların erken açılmasından dolayı bu ödemenin erken yapılmasını talep ediyoruz. Fakat eğitim çalışanları arasında yıllardır kanayan yara olan ve çalışma barışını bozan sadece öğretmenlere ödeme yapılması uygulaması artık tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:
"MEB merkez ve taşra teşkilatında çalışan mamurlarımız, şeflerimiz, şoförlerimiz ve eğitim öğretim sınıfı dışındaki tüm eğitim çalışanlarımız haklı olarak bu uygulamadan rahatsız olmaktadır. Pandemi sürecinde çok büyük fedakârlıklarla çalışmalarını sürdüren memur, şef, hizmetli ve diğer çalışanlarımızın haklı talebi bir an önce yerine getirilmelidir.
Biz Eğitim Bir Sen olarak eğitime hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yıl artık bu sorun çözülmelidir."
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