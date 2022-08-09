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Ayçiçeği tarlasında kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akkışla ilçesinde yapılan çalışmalarda; ayçiçeği tarlasında kenevir yetiştiren şahıs yakalandı.

KAYSERİ 09.08.2022, 15:22 09.08.2022, 15:35
Ayçiçeği tarlasında kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Akın Mahallesi arazisinde KOM Şube Müdürlüğü ve Akkışla İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen önleyici kolluk devriyesi esnasında S.A.’nın ayçiçeği tarlası içerisinde kenevir bitkisi bulunduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek bölgede yapılan arama neticesinde 126 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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