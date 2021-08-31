Ayak Tenisi İl Birinciliği tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Ayak Tenisi İl Birinciliği turnuvası tamamlandı.

İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Açık Sahada gerçekleştirilen turnuvada takımlar birincilik için kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı takdim etti.