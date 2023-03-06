AXA Sigorta Efeler Ligi: Altekma: 0 - Develi Belediyespor: 3
AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 19. haftasında Kayseri ekibi Develi Belediyespor, İzmir deplasmanından galibiyetle döndü. Mavi beyazlılar Altekma takımını rakibine set vermeden 3-0 mağlup etmeyi başardı.
AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 19. haftasında Kayseri ekibi Develi Belediyespor, İzmir deplasmanından galibiyetle döndü. Mavi beyazlılar Altekma takımını rakibine set vermeden 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay xx, Ferhat Büyükpamukçu xx
Altekma: Muzaffer Yönet x, Divis x, Emin Gök x, Tatarov x, Ertuğrul Gazi Metin x, Souza x(Hüseyin Şahin x, Mehmet Özbek x, Görkem Yazgan x, Kadir Cin x, Selman Ateş x, Emir Pınar x, Kerem Yaman x)
Develi Belediyespor: Samet Ahmet Baltacı xx, Abdullah Çam xx, İbrahim Emet xx, Miskevich xx, Stankovic xx, Synytsia xx (Alperay Demirciler xx, Ali İhsan Heper xx)
Setler:
1.Set: 17-25 (Develi Belediyespor lehine)
2.Set: 17-25 (Develi Belediyespor lehine)
3.Set: 16-25 (Develi Belediyespor lehine)
Süre:
68 dakika (23, 25, 20)