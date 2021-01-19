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Avrupa Kayserililer Birliği’nden uzaktan eğitime ’tablet’ desteği

Avrupa Kayserililer Birliği, ilçelerde yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitimde kullanmaları için 60 adet tablet hediye etti.

KAYSERİ 19.01.2021, 14:48
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Avrupa Kayserililer Birliği’nden uzaktan eğitime ’tablet’ desteği

Avrupa Kayserililer Birliği, ilçelerde yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitimde kullanmaları için 60 adet tablet hediye etti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, "Avrupa’da 4-5 milyona yakın vatandaşımız var. Bu vatandaşların içerisinde yaklaşık 400-500 binde Kayserili vatandaş var. 2. Dünya Savaşından sonra insanlarımız Avrupa’ya göç ettiler. Benim köyümden de bir komşum 1961 yılından Avrupa’ya gittiğinde, henüz memleketlerini görmeden gitmişti. Bugün ki Almanya’nın kalkınmasından bizim vatandaşlarımızın katkısı çok büyük. Bugün 1 milyon Türk vatandaşı aynı zamanda Alman vatandaşı. Türklerin sahip olduğu iş yerlerinde sadece Almanya’da 500 bin istihdam var. Dolayısıyla ciddi bir Türk nüfusu ağırlığı da var. Burada Kayseri’deki hemşerilerimizin bir çatı altında toplanması fevkalade isabetli. Bu dernek Avrupa Kayserililer Birliği de katkı ve destek sağlayacak. Bu girişimlerinden dolayı da ben sayın Muzaffer Polat’ı ve dernek üyelerini tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Allah emeklerini zayi etmesin. Sıla hasreti hepimiz için vardır. Avrupa’daki her hemşerimiz de emin olun Anadolu’ya gelirken yürekleri pır pır ediyor. Tabi orada ikinci, üçüncü nesil genç kardeşlerimiz var. Onların değerlerine uygun yetişmesini sağlamak da çok kolay değil çünkü müthiş bir değişim ve dönüşüm var. Bu manada derneğimizin önemli çalışmalar yaptığını da biliyorum” ifadelerini kullandı.

Avrupa Kayserililer Birliği Genel Başkanı Muzaffer Polat da, “Biz Almanya Köln’de Avrupa Kayserililer Birliği adı altında bir dernek kurduk. Bütün Kayserilileri bir araya toplayarak, Kayseri’de güzel işler yaparak, ihtiyaç sahiplerine neler yapabiliriz gibi konularla ilgili derneğimiz kurduk. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın da kimisi mühendis, kimisi muhasebeci ve 2019’dan beri sosyal faaliyetlerimiz devam ediyor. 2019 yılında Kayseri ilçelerinde 2 bin tane çocuğumuzu giydirdik. 2020’de akülü tekerlekli sandalye programı yaptık ve tabi bunlar hep ilçeler bazında oluyor. Bu sene de ne yapabiliriz buy pandemi sürecinde dedik ve tablet dağıtalım dedik. Sağ olsunlar yönetim kurulundan arkadaşlarımız ile bu kararı aldık ve tablet dağıtımına geldik bu sene de. Tabletleri ilçelerden çok isteyenler var ve biz de bunları 10’ar 10’ar ilçelere paylaştırmayı düşünüyoruz. Daha sonra yine bütçemiz el verirse ardından ihtiyaç sahiplerine yine biz kendimiz ulaşarak, bu adet sayısını yükselteceğiz” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ise, "Muzaffer başkanımızın bu üçüncü faaliyeti oluyor. Daha öncesinden sağ olsun kendisi gelip bizi buldu biz kendisini bulmadık. Bize ulaştı ve dedi ki “Sarız’da herhangi bir engelli vatandaşımız var mı? Nasıl yardımcı olabiliriz?” dedi ve ilk faaliyetini o şekilde yapmıştı. Biz de ilçemizde bulunan vatandaşları tespit edip, onlara tamamen akülü arabalarının hepsini getirdik. Biz sadece aracı oluyoruz, insanları tespit ediyoruz. Kendileri faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Akülü araçlarını kendileri getirip teslim etmişlerdi ve biz de çok mutlu olmuştuk. Aileleri birlikte ziyaret etmiştik. Birlikte sosyal sorumluluk projesine biz de Sarız Belediyesi olarak dahil olmuştuk. İkinci olarak da yine Karayurtlular Birliği ile beraber yürüttüler ve ilçemizde lise ve ortaokul düzeyinde okuyan bütün çocuklarımıza bot ve mont ihtiyaçlarını karşılamışlardı. Yine beraber okulları gezdik ve ayrım yapmadan bütün çocuklarımızı giydirmişlerdi. Kendisine yeniden teşekkür ediyorum. Bugün de tekrardan geldiler ve tablet getireceklerini söylediler. 10 tane de Sarızlı çocuklarımıza temin ederiz dediler. Yine biz kendilerine rehberlik ederek, aileleri tespit edeceğiz. Kendileri gidip bizzat ailelere kendileri teslim edecekler. Bizim Sarız’dan da vatandaşlarımız Almanya’da çok fazla. Biz de bu sayede Sarız olarak pozitif ayrım görüyoruz. Kendilerine burada oldukları, bize destek oldukları için, atalarının topraklarını unutmayıp vefa gösterdikleri için hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sarız ilçesine verilen 10 tablet Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak’a teslim edildi.
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