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Avramovski’ye tam not
Hes Kablo Kayserispor’un Makedon futbolcusu Daniel Avramovski ilk maçında beğenildi.
KAYSERİ 07.01.2021, 09:41
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Hes Kablo Kayserispor’un Makedon futbolcusu Daniel Avramovski ilk maçında beğenildi.
Süper Lig’in 17.haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan ve Hes Kablo Kayserispor’da ilk kez müsabakaya çıkan Daniel Avramovski beğeni topladı. Kulüp başkanı Berna Gözbaşı’nın onayı ile sezon başında Kuzey Makedonya Ligi takımlarından Vardar Skopje’den transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, lisansının aktif edilmesinden sonra çıktığı ilk maçta sınıfı geçti.Denizlispor maçına ilk 11’de başlayan ve 76 dakika oyunda kalan Makedon futbolcu, izleyenlerin beğenisini toplarken sonrasında yerini tecrübeli futbolcu Manuel Fernandes’e bıraktı.
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