Avramovski cezasını tamamladı

Kayserispor’un Makedon futbolcusu Daniel Avramovski’nin sarı kart cezası sona erdi.

Süper Lig’in 37.haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor’da sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Daniel Avramovski, Denizlispor maçında forma giyebilecek. Kart cezasını tamamlayan Daniel Avramovski, ligin 38.haftasında Kayseri’de oynanacak Denizlispor maçında takımındaki yerini alabilecek.

Makedon futbolcu Daniel Avramovski, bu sezon görev aldığı 19 maçta 1544 dakika sahada kalırken 3 asist yaptı, 4 kez de sarı kart gördü.