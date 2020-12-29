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Atletizm antrenörleri ile toplantı yapıldı
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı atletizm antrenörleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
KAYSERİ 29.12.2020, 12:16
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı atletizm antrenörleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2020 yılında yapılan faaliyetler değerlendirilirken 2021 yılında yapılması planlanan faaliyet ve projeler görüşüldü. Toplantıda ayrıca TOHM sporcularının çalışmaları ve gelişimleri hakkında bilgi alış verişi yapıldı.
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