Ataş’tan ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ açıklaması
İYİ PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ DURSUN ATAŞ, 24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI NEDENİYLE YAPTIĞI AÇIKLAMADA, BUGÜNLERİN GERÇEKTEN BAYRAM OLMASI TEMENNİSİNDE BULUNDU.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, bugünlerin gerçekten bayram olması temennisinde bulundu.
Basının zor şartlarda görev yaptığını ve özgür ve tarafsız gazetecilik yapmak için birçok bedelin ödendiğini ve ödenmeye de devam ettiğini belirten Milletvekili Dursun Ataş, "Halkın doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi adına fedekarca görev yapan, bu uğurda mücadele veren basın mensuplarının kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirtmek isterim. Bu kapsamda demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan, baskılar ve tehditlere boyun eğmeyerek doğru ve tarafsız bilgiyi kamuoyuna iletmek için, gece gündüz demeden büyük bir gayret ve özveriyle çalışan dürüst ve ilkeli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.
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