ASPİLSAN Enerji’den bir ilk daha

ASPİLSAN Enerji, ürettiği Nikel Kadmiyum Raylı Sistem Batarya Sistemine de yerli malı belgesi alarak bir ürününü daha yerlileştirdi.

Taşınabilir enerji sektöründe yerli ve milli çözüm sağlayıcısı olan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, almaya hak kazanılan yerli malı belgesi ile ilgili şunları söyledi; “Yerli ve milli kaynaklarla savunma sanayiimizin gelişmesi ve ülke sanayimizin güçlenmesi adına yaptığımız çalışmalarda dışa bağımlılığımızı azaltma hedefi ile ilerliyoruz. ASPİLSAN Enerji olarak raylı sistem batarya teknolojilerinde de dışa bağımlılığı azaltma adına önemli bir adım atmış olduk. Ülkemizde sadece firmamız, dünyada ise üç firma tarafından üretilebilen Nikel Kadmiyum raylı sistem batarya sistemimiz 23.09.2021 tarihi itibarıyla Yerli Malı Belgesi almıştır. Ülkemizde olmayan ve tamamen ithal ikamesi niteliğindeki bir teknolojinin firmamızca geliştirilmesi ve ürün haline getirilmesinde emeği geçen ASPİLSAN çalışanlarına ve üst yönetimine, paydaşlarımıza, araç üreticisi ile operatörlere, emek ve çabamıza inanan Savunma Sanayii Başkanlığına, TSKGV Vakfı yöneticilerine ve ilgili tüm devlet kurumlarına teşekkürü bir borç biliriz.”

ASPİLSAN Enerji’nin raylı sistemlerle ilgili çalışmalarına dair bilgiler veren ASPİLSAN Enerji Havacılık, Deniz ve Raylı Sistemler Müdürü Murat Kaan da, “Rakiplerine kıyasla hem maliyet hem de verimlilik yönünden fark oluşturan sistemlerimiz, tüm raylı sistem standart ve sertifikasyonlarına sahiptir” dedi. Kaan sözlerine şöyle devam etti;

“Batarya sistemimiz halihazırda Kayseri Ulaşım, SAMULAŞ (Samsun Ulaşım A.Ş.), Adana Metro ve İstanbul Metro A.Ş.’ye ait tramvay ve metro araçlarında kullanılmaktadır. Ülkemizin ilk Milli Elektrikli Lokomotif projesi olan E5000’nin batarya sistemi de firmamızca tasarlanmış, üretimi tamamlanarak teslim edilmiştir. Ayrıca, ASELSAN Projeleri, Bozankaya Gebze-Darıca metro ve Gaziantep-Gaziray Banliyö projeleri için de ASPİLSAN üretimi yerli batarya sistemlerinin kullanılması hedeflenmekte olup tasarım aşamaları tamamlanmıştır. Uluslararası standartlara uygun, global araç üreticilerinin belirlediği tüm şart ve gereksinimlere haiz batarya sistemlerimiz sayesinde artık raylı sistem sektöründeki önemli ve kritik bir teknolojide dışa bağımlılığımız sona ermiştir diyebiliriz. Bu kapsamda raylı sistem aküsünün yerli üretilmesi cari açığımızın azaltılması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması açısından da ülkemize katma değer sağlayacaktır.”