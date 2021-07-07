ASKF’den Ali İhsan Kabakcı’ya ziyaret

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

Kayseri’de amatör sporun konuşulduğu ziyarette ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Yakup Deliktaş ve Ahmet Metin’de yer aldı. Ziyarette ASKF Başkanı Mutlu Önal, "Yapacağımız işlerde sporla birlikte başarıdan çok çocuklarımızın gelecekleri, ahlaki eğitimi için İl Müdürlüğü olarak sizlerin, TÜFAD Yönetiminin ortak yakalamış olduğu sinerji ile Kayseri için elimizi taşımızın altına koyduk" diyerek İl Müdürü Kabakcı’ya her daim yanında olduklarını belirtti.

"Birlikte dayanışma içerisinde çalışma yaparak büyük başarılar yakalayacağız" diyen İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Sporun tabana yayılması için paydaş kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar, kadim şehrimiz Kayseri’de ki gençlerimiz geleceğine büyük katkı sağlayacak" diyerek, ziyaretleri için ASKF Başkanı Mutlu Önal’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.