banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu
Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'

Asırlık Kur’an-ı Kerimlerin tıpkıbasımları Talas’ta sergileniyor

Talas Belediyesi, asırlık Kur’an-ı Kerimlerin tıpkıbasımlarının sergilediği Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi’ni açtı.

KAYSERİ 27.04.2022, 19:13
Asırlık Kur’an-ı Kerimlerin tıpkıbasımları Talas’ta sergileniyor

Talas Belediyesi, asırlık Kur’an-ı Kerimlerin tıpkıbasımlarının sergilediği Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi’ni açtı.

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve çeşitli dönemlerde meşhur hattatlar tarafından yazılan, orijinalleri Topkapı Sarayı’nda sergilenen Kur’an-ı Kerimlerin birebir tıpkıbasımlarının yer aldığı Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi açıldı. İlçede bulunan Yaman Dede Konağı’ndaki serginin açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, tıpkıbasım Mushafları belediyeye armağan eden Tıpkıbasım Uzmanı Ahmet Taner Özer, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ve davetliler katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Tıpkıbasım Uzmanı Ahmet Taner Özer, sergide yer alan eserler hakkında bilgiler vererek, “Herkesin hayalinde gerçekleştirmek istediği bir rüya vardır. Benim de bir rüyam vardı. Bu üniversite yıllarında okurken bir gün ‘manada İslam için elinden geleni yap’ dediler. Biz de o yola çıktık. Finans okuyacaktım ama matbaacı oldum. Kader bizi Kur’an-ı Kerim baskılarıyla bir araya getirdi. 25 yıldır da biz Kur’an’a hizmet etmeye gayret ediyoruz. Tıpkıbasım bizim zamanımızda bilinen bir şey değildi. Bazı şahsi kişilerin ve vakıfların gayretleri ile yürüyordu. O zaman da bir devlet kurumları buna sahip çıkmamıştı” dedi.

“Kuran-ı Kerim insanoğlunun şüphesiz ilelebet mutluluk mimarıdır”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, “Bin 400 yıldan fazladır, bir harfi bile yıpratılmamış bir mucize olan Kuran-ı Kerim insanoğlunun şüphesiz ilelebet mutluluk mimarıdır. Bu nedenle Kuran-ı Kerim’in doğru anlaşılmasına ve Kuran-ı Kerim’in gündemde tutulmasına yönelik gayretimizin şöyle bir öyküsü oldu; Ahmet Beyler pandemiden önce sanat galerisinin açılışında çok güzel eserler sergilenirken bize katılmışlardı. Orada yolumuz çakıştı. Birkaç kültür sanat toplantısından sonra Ahmey Bey kendisinde bulunan buradaki 6 eserin bize hediye edilmesini düşündüğünü söyleyince bende şaşırdım. ‘Bunu belediyeye hediye alalım’ dedim. Bunun üzerine bir ricam daha oldu. Dedim ki; ‘Hazreti Osman’ın kendi yazdığı ifade edilen aynı zamanda da Kuran-ı Kerim’i okurken şehit edildiği ifade edilen Topkapı Sarayı’ndaki eseri de bize kazandırır mısın?’ Onun da baskısını buldu sağ olsun. Bir hayırsever olarak birisinden almış. Onu da sergimizde göreceğiz. Hikaye bu şekilde başlamıştı. Ancak çok şükür Yamandede Konağı dediğimiz eski bir taş konakta tam bu iş için elverişli bir mekan oldu. Bu arada müzecilerin anlayışı bizden biraz daha farklı, buraya baktılar birkaç esere baktılar ve ‘Yamandede Konağı’nın bodrumu Hira Dağı’nı andırıyor. Hem havasıyla hem kokusuyla burası tam ifade ediyor’ dediler Onun için burada sergilenmiş oldu. Ecdadın Kur’an-ı Kerim’e saygısı büyük bir estetik anlayışla Hüsn-i Hat olarak kendini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, “En anlamlı ayda, o anlamlı ayın en anlamlı gününde böyle bir serginin açılması ve gelecek herkese yol gösterici olarak kalacak olması bizleri sevindirdi. Değerli başkanımızı tebrik ediyorum. Yıllarca mesai arkadaşlığı yaptığımız, beraber çalıştığımız Mustafa kardeşimiz belediyecilikte elinden geleni yapar. Üzerine düşen vazife neyse hakkıyla yerine getirir. Bugün de böyle bir açılışta hepimizi bir araya getirdi. Kendisine teşekkür ederim” diye konuştu.

Protokol üyeleri konuşmanın ardından serginin açılışı gerçekleştirerek, tıpkıbasım Kur’an-ı Kerimlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 28 Nisan 2022
İmsak 04:22
Güneş 06:00
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:04
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
18°
açık