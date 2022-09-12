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Asayiş Şube hırsızlara göz açtırmıyor
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 hırsızlık olayına karışan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
KAYSERİ 12.09.2022, 09:45
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 hırsızlık olayına karışan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen otodan hırsızlık, cep telefonu hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü.
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