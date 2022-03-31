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Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, sistemin kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası istedi.
Asayiş ekiplerinden huzur uygulaması
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 5 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan bir kişi yakalandı.
KAYSERİ 31.03.2022, 16:40
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 5 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri Sahabiye Mahallesi genelinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada; şüpheli şahıs ve araçlar incelenirken metruk binalar da kontrol edildi. Uygulamada; 5 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan bir kişi yakalandı.
Şahıs ekiplerce gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.