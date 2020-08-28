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Asaf Mehmetbeyoğlu hayatını kaybetti
KAYSERİ TİCARET ODASI ESKİ BAŞKANI MEHMET ASAF MEHMETBEYOĞLU HAYATINI KAYBETTİ.
KAYSERİ 28.08.2020, 08:32
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Kayseri Ticaret Odası eski Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu hayatını kaybetti.
Koronavirüse yakalanan ve bir süredir tedavi gören Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kayseri Ticaret Odası eski Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu’nun cenazesi bu gün saat 11.00’da Hulusi Akar Camisinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
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