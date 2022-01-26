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Arzu Tan Sayan başantrenör oldu
Dünya ve Avrupa Şampiyonu eski taekwondocu Arzu Tan Sayan, başantrenör oldu.
KAYSERİ 26.01.2022, 09:17
Dünya ve Avrupa Şampiyonu eski taekwondocu Arzu Tan Sayan, başantrenör oldu.
Sporculuk kariyerinde defalarca Uluslararası arenalarda bayrağımızı göndere çektirmeyi başaran, Dünya ve Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat üçüncüsü Arzu Tan Sayan, başantrenör olmaya hak kazandı. Beşinci kademe Teknik Direktörlük Kursunu başarı ile tamamlayan Arzu Tan Sayan, artık milli takım çatısı altında başantrenör olarak hizmet verebilecek.