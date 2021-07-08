Arıcılıkta yol haritası için ‘Arıcılık Sektörü’ toplantısı yapıldı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından, arıcılığın geliştirilmesi için ‘Arıcılık Sektörü’ toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından düzenlenen toplantıya Türkiye’nin dört bir yanından gelen İl Birlik Başkanları, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, MHP Parti Mersin Milletvekili Baki Şimşek, AK Parti MKYK Üyesi Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, MHP Parti Mersin Milletvekili Olcay KILAVUZ, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut katıldı.

Toplantıda Dünyada Arıcılık sektöründe söz sahibi olan Türk Arıcılığının daha da geliştirilmesi ve marka değerinin daha da artırılması için yapılacaklar ile yol haritası belirlenerek, takibinin yapılması noktasında fikir birliğine varıldı. Toplantı sonrası Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Bozdağ tarafından günün anısına Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel’e plaket takdimi yapıldı.