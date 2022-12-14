Arda Saltan ameliyat oldu

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Talasgücü Belediyespor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Arda Saltan dün ameliyat oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’un oyuncusu Arda Saltan, ilk yarıda kalan 2 maçta forma giyemeyecek. Sezon başında Gema Polimer Şile Yıldızspor’dan transfer edilen 1994 doğumlu orta saha oyuncusu Arda Saltan, dün Kayseri Acıbadem Hastanesi’nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından sağ ayak artroskopik menisküs ameliyatı oldu. Operasyonun başarılı geçtiği ve oyuncunun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanmasının planlandığı öğrenildi.

Taalasgücü Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Başarılı orta saha oyuncumuz Arda Saltan Acıbadem Hastanesinde başarılı bir operasyon geçirdi. Tecrübeli oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz” denildi.