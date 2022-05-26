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Aranan şahıslara operasyon: 5 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi yakalandı.

KAYSERİ 26.05.2022, 18:04
Aranan şahıslara operasyon: 5 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların Argıncık, Yeşil Mahalle, Keykubat,Gültepe ve Yenişehir Mahallelerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 4 yıl 7 ay ile 10 yıl 10 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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