Aranan şahıslara operasyon: 20 gözaltı

Kayseri’de, polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik 9 farklı mahallede çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, hakkında ’Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek’ suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan Ö.Ö., ’Cinsel Saldırı’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.D., ’Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakmakla Birlikte Kilitlemek Suretiyle Hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan K.Y., ’Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.Ç., ’Cinsel Taciz’ suçundan 2 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.B. ile birlikte 20 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 15’i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 5 kişi de cezaevine teslim edildi.