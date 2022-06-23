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Aranan şahıslara göz açtırılmadı, 1 haftada 148 şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 148 şahıs yakalandı.

KAYSERİ 23.06.2022, 17:16
Aranan şahıslara göz açtırılmadı, 1 haftada 148 şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 148 şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 16-23 Haziran tarihlerinde arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına farklı adreslerde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, ’hırsızlık’ suçundan aranan 43, ’kasten yaralama’ suçundan aranan 21, ’yağma’ suçundan aranan 7, ’konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan 5, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 5, ’cinsel saldırı’ suçundan 2, ’6136 SKM’ suçundan 1 ve farklı asayiş suçlarından 67 şahıs yakalandı.

Yakalanan 148 kişiden 83’ü serbest bırakılırken, 65 kişi ise cezaevine teslim edildi.

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