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Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilerek sorgusu yapılan şahısların çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edildi.

KAYSERİ 24.07.2022, 13:52
Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilerek sorgusu yapılan şahısların çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri; şüphe üzerine durdurdukları ticari takside yolcu olarak bulunan şahısları inceledi. Yapılan incelemelerde A.P.’nin ’mala zarar verme’ ve ’hırsızlık’ suçlarından, A.B.’nin ise ’mala zarar verme’ suçundan arandıkları tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, şahısların yanlarında bulunan bakır kazan ve bakır tepsilere de ’hırsızlık’ şüphesi ile el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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