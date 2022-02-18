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Aranan 2 şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda aranan 2 şahıs yakalandı.
KAYSERİ 18.02.2022, 17:52
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda aranan 2 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Hunat Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Mimarsinan Parkı ve İnönü Bulvarı civarlarında uygulama yaptı. Ekiplerce yapılan uygulamalarda aranan 2 kişi yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.