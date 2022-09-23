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Aranan 17 kişi yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 kişi yakalandı.
KAYSERİ 23.09.2022, 09:54
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Osmanlı, Beğendik, Alpaslan, Hoca Ahmet Yesevi, Tablakaya, Esenyurt, mahalleleri ve farklı adreslerde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; ’silahla yağma’ suçundan 22 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. ile birlikte 17 kişi yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 11’i işlemlerin ardından serbest bırakılırken 6 şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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