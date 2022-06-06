Aranan 12 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda yakalama emri bulunan 12 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik İldem, Yenidoğan, Battalgazi, Yeni Mah. Anafartalar, Esenyurt, Argıncık, Yavuzlar ve Yenişehir Mahallelerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 16 kişi yakalanırken hapis cezası bulunan 4 kişi Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.