Arama kurtarma çalışmalarına katılan öğrencilerden Rektör Karamustafa’ya ziyaret

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından deprem bölgesindeki illerin tamamında gönüllü olarak arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Bünyan MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerini kabul ederek, deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen kabuldeki konuşmasında Rektör Karamustafa, asırların felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketinin acı ve üzüntüsünü millet olarak yaşadığımızı belirtti ve devletimizin gücü ve milletimizin feraseti ve dayanışması ile depremin yol açtığı yaranın sarılmaya çalışıldığını ifade etti.

Rektör Karamustafa, depremin yaşandığı ilk günden itibaren depremzedelere yardım için tüm imkânlarını seferber eden devletimiz ve milletimizin depremin açtığı yaraların sarılması için seferber olduğunu, bu çerçevede de Kayseri Üniversitesinin de üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyledi.

Rektör Karamustafa’nın konuşmasının ardından deprem bölgesinin farklı noktalarında arama ve kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katılan öğrenciler, kurtarma çalışmaları sırasında yaşadıklarını ve duygularını anlattı.