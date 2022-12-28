Araçları Change Yapmak İsteyen 8 kişi Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; araçları şase numaraları ile oynayarak Change Yapmak isteyen 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre il ve çevre illerden change olabilecek araçların ayrıca plakaları değiştirilerek kullanılan ’haciz-yakalamalı’ şerhi bulunan araçların tespiti ve bulunmalarına yönelik olaylarının aydınlatılabilmesi için Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda bir iş yerinden şase numaraları ile oynanarak change yapılmak istenen piyasa değeri 300 bin TL değerinde 1 adet araç, yine piyasa değeri 900 bin değerinde ’haciz - yakalamalı’ olan 1 araç ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak piyasa değeri 1 milyon 200 bin olan her iki araç ile alakalı 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.