Araçlardan cep telefonu çalan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 3 ayrı araçtan cep telefonu çaldığı belirlenen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kentte meydana gelen 3 farklı araçtan cep telefonu çalınması olayları ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelisinin D.T. (44) olduğu belirlendi. D.T., ekiplerce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.