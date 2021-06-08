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Araç içinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Kayseri’de araç içinde fark edilen ve itfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.

KAYSERİ 08.06.2021, 10:36
Araç içinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Kayseri’de araç içinde fark edilen ve itfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.

Kayseri’de dün akşam saatlerinde bir araçta yılan olduğunu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin yaptığı yarım saatlik çalışma sonrasında yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılan yakalandı.

Yakalanan yılan itfaiye ekipleri tarafından yeniden doğaya bırakıldı.
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