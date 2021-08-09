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Antika pazarı geçmişin ruhunu yansıtıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Antika Pazarı, her ay olduğu gibi bu ay da yine vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

KAYSERİ 09.08.2021, 14:04
Antika pazarı geçmişin ruhunu yansıtıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Antika Pazarı, her ay olduğu gibi bu ay da yine vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

“Harman Meydanı’nda Tarihe Yolculuk” sloganıyla başlatılan ve her ayın 2. Pazar Günü Harman Mahallesi Meydanı’nda kurulan Antika Pazarı, antika meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Birbirinden değerli ürünlerin bulunduğu pazar, antika severlerden yine tam not aldı.

El yapımı sanat eserlerinden tesbihlere, halı ve kilim çeşitlerinden saat, plak, matbu yayın ve eski ev aletlerine kadar çok geniş bir yelpazede ürünlerin sergilendiği pazarı gezen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hem satıcılarla hem de alışveriş yapan antika meraklıları ile sohbet etti.

Talas’ta yine geçmişe yolculuk yaptıran bir gün yaşadıklarını dile getiren Başkan Yalçın, pazarın, geçmişin ruhunu yansıtan bir organizasyon olduğunu ifade etti.
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