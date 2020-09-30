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Ankaragücü-Kayserispor maçını Bahattin Şimşek yönetecek
ANKARAGÜCÜ İLE HES KABLO KAYSERİSPOR ARASINDA CUMA GÜNÜ OYNANACAK OLAN LİGİN 4.HAFTA KARŞILAŞMASINI AYDIN BÖLGESİNDEN BAHATTİN ŞİMŞEK YÖNETECEK.
KAYSERİ 30.09.2020, 13:39
Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor arasında Cuma günü oynanacak olan ligin 4.hafta karşılaşmasını Aydın Bölgesinden Bahattin Şimşek yönetecek.
2020-2021 Süper Lig sezonunu 4.haftasında Ankara Eryaman Stadı’nda oynanacak olan Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek’in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Bilal Gölen yapacak. Maçın 4.Hakemi Caner Ak yapacak.
2 Ekim 2020 Cuma günü Ankara Eryaman Stadı’nda oynanacak müsabakanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.
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