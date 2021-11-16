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Ankara’da Kocasinan’ın gençlik standına büyük ilgi

Kocasinan Belediyesi, Ankara’da gençlere yönelik düzenlenen ‘Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’nde stant açtı. Kocasinan Belediyesi’nin gençlere yönelik yaptığı faaliyetlerinin sergilendiği ve hizmetlerinin anlatıldığı stantta, katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı gerçekleşen gençlik festivaline katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin Türkiye’sini inşa edecek olan gençlerimizin; daha huzurlu yarınlara ulaşmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle gençlerin ufkunu açacak ve hayallerini gerçekleştirecek çalışmalar yapıyoruz” dedi.

KAYSERİ 16.11.2021, 17:16
Ankara’da Kocasinan’ın gençlik standına büyük ilgi

Kocasinan Belediyesi, Ankara’da gençlere yönelik düzenlenen ‘Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’nde stant açtı. Kocasinan Belediyesi’nin gençlere yönelik yaptığı faaliyetlerinin sergilendiği ve hizmetlerinin anlatıldığı stantta, katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı gerçekleşen gençlik festivaline katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin Türkiye’sini inşa edecek olan gençlerimizin; daha huzurlu yarınlara ulaşmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle gençlerin ufkunu açacak ve hayallerini gerçekleştirecek çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Başkent Millet Bahçesinde kurulan ve 6 gün sürecek olan festivalde; Kocasinan Belediyesi’nin standını ziyaret edip, bilim ve teknoloji alanında yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, bilimsel projelerle fark oluşturduklarını belirterek, “Gençlerimize ve çocuklarımıza imkan verilirse neler yapabileceklerine burada şahit olduk” dedi. Yapılan her projede çocuklara, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençlerimiz, standımızda sergilenen çalışmalarımızı çok beğendi ve oldukça ilgi gösterdi. Yaptığımız hizmetlerin ne kadar isabetli olduğuna bir kez daha şahit olduk. Kocasinan Belediyesi olarak gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için hizmete sunduğumuz tesislerimizle fikir üreten, ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sunuyoruz. Büyüyen, gelişen Türkiye’nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz en güzel şekilde ortaya koyuyor. Geleceğin teknolojisi olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteklemiş olduğu uzay ve havacılık alanında, gençlerimiz yerli ve milli olarak teknolojik ürünler üretiyor. Bugün gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA’lar ile robotlar, yarın ülkemizin yerli ve milli üretimine katkı sağlayacak. Hedefimiz; yerli ve milli sanayinin temelini oluşturabilecek mühendis ve bilim adamları yetiştirmek. Gençlerimizin geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin Türkiye’sine hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Kocasinan Akademi’de eğitim gören gençlerin ve eğitmenlerin hazırlamış olduğu teknoloji harikası ürünler, Gençlik Festivali’nde görücüye çıktı. Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü İbrahim Özcan ve ekibi tarafından standı ziyaret eden gençlere, yerli İHA üretimi, yerli drone üretimi, gezegenler ve güneş sistemi gibi konular hakkında bilgiler verildi. Standı gezen katılımcılar, özellikle General Emir Gençlik Merkezi’nde bilim ve teknoloji alanında yapılan ürünlere büyük ilgi gösterdi.

KOCASİNAN BELEDİYESİ’NİN GENÇLERE YÖNELİK YAPTIĞI BAZI HİZMETLER;

Gençlerin hayallerini karşılayacak bir şehir inşa edebilme noktasında yoğun gayret sarf eden Kocasinan Belediyesi, milli ve manevi değerlerine bağlı daha iyi ve daha donanımlı nesiller yetişmesi için birçok projeyi hayata geçiriyor.

ERKİLET GENERAL EMİR GENÇLİK MERKEZİ’NDE gençlere Model Uçak ve İHA atölyesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Atölyesi, 3D Sanal Gözlük Atölyesi ve Müslüman Bilim Adamları Atölyesi’nde temel ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde gençlere, model uçak ve insansız hava araçlarının nasıl yapılacağı ve simülasyon eğitimiyle de nasıl uçulacağı öğretiliyor. Gençler ayrıca, özel olarak tasarlanan Astronomi ve Uzay Bilimleri atölyesinde gezegenler ve güneş sistemi hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi oluyor. Kayserili gençlerin ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı Gençlik Merkezi’nde, öğrencilere tarih boyunca ülkemizde ve İslam coğrafyasında çıkan bilim insanlarının hayatları ve ortaya çıkarmış oldukları çalışmalar hakkında da bilgi aktarılıyor.

KOCASİNAN AKADEMİ ERCİYESEVLER GENÇLİK MERKEZİ’NDE ise gençler; keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli zaman geçiriyor. Gençlik Merkezi’nde gençler, serbest zamanlarında sınavlara hazırlanarak, kitap okuyarak ve sosyal etkinliklere katılarak daha güzel vakit geçirmektedirler.

KOCASİNAN AKADEMİ ile eğitim, sosyal, kültür ve sanat gibi alanlarda gençlere daha iyi ve daha kaliteli hizmet verilmektedir. Gençlere meslek edindirme, hobi ve sanatsal kurslarla yetenek ve becerilerini geliştirme imkanı sunan Kocasinan Akademi, ücretsiz olan bu kurslar sayesinde değişik mesleki beceriler kazanıyor. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

KOCASİNAN’IN YILDIZLARI VE KOCASİNAN’IN EN’LERİ: Gençlerin kabiliyetlerini, yeteneklerini ve neler yapabileceklerini gün yüzüne çıkarmak için Kocasinan’ın Yıldızları ve Kocasinan’ın En’leri adı altında okullarda yeteneklerin keşfedildiği çalışmalar yürütülmektedir. Eğitim öğretim dönemlerinde sürdürülen çalışmayla özellikle gençlerin gizli kalmış yeteneklerinin keşfedilmesi noktasında büyük bir fırsat sunuluyor.

‘ASIM’IN NESLİ ÇANAKKALE’DE: Gençlerin tarih bilincini canlı tutmak, vatan ve millet şuurunu pekiştirmek adına “Asım’ın nesli Çanakkale’de” projesini ile okullarında başarılı olan gençleri Çanakkale gezisi ile ödüllendirmektedir.

GÖK GÖZLEM EVİ: Tarihi eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için her türlü gayreti gösteren Kocasinan Belediyesi, yapımı 1241- 1242’lı yıllara ait olan Hızır İlyas Köşkü diye bilinen tarihi mekanı, restore etti. Yakın zamanda Gök Gözlem Evi haline dönüştürülecek olan tarihi yapıda geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirilmesine katkı sağlamaya hedefleyen Kocasinan Belediyesi, aynı zamanda astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştirmeyi amaçlıyor.

SİNAN KÜTÜPHASİ ile gençlerin daha donanımlı olmalarına katkı sağlayacak tesisler kazandırıyor.

MÜSLÜMAN TÜRK ALİMLERİ MÜZESİ çalışmasıyla da gençler ecdatlarını tanıyacak ve nasıl bir nesilden geldiklerini öğrenecekler.

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