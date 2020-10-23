Anbar’da bugün ihtiyaçlar tespit dildi, Pazartesi çalışma başlayacak
HER CUMA GÜNÜ ERKEN SAATLERDE SEÇİLEN BİR BÖLGEDE TEKNİK EKİP İLE GEZEREK İHTİYAÇLARI YERİNDE TESPİT EDEN MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, ANBAR MAHALLESİ’NDE YAPILMASI GEREKENLERİ YERİNDE GÖREREK ÇALIŞMALARIN PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAĞINI SÖYLEDİ.
Her cuma günü erken saatlerde seçilen bir bölgede teknik ekip ile gezerek ihtiyaçları yerinde tespit eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anbar Mahallesi’nde yapılması gerekenleri yerinde görerek çalışmaların pazartesi günü başlayacağını söyledi.
Tespit çalışması yapılan alanlarda sonbahar temizliği başlayacağını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün Anbar Mahallemizdeyiz. Sabah erken saatlerde geldik ihtiyaçları belirledik. Belediye ekiplerimizle, kaldırım, yol, yeşil alan ve parklarda bakım, budama, yabani ot alımı, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama gibi birçok çalışma gerçekleştireceğiz. Saha çalışmalarımız başlayacak. Anbar Mahallemizde hızlı bir yapılaşma meydana geldi. Anbar’ın birinci etap Kentsel Dönüşüm çalışması tamamlandı. Şuan için ikinci etabı tamamlarsak burada güzel bir mahalle ortaya çıkacak. Özellikle burada açılması gereken iki yol var. Onları da yaparak çalışmaya başlayacağız.” dedi.
Anbar Mahalle Muhtarı Mustafa Bayram ise, “Anbar’ımıza çok güzel hizmetler yapılıyor. Mustafa Başkanımıza çok teşekkür ederim. Yapılan yeni hizmetler sayesinde mahallemize gelişecek, değişecek.” diye konuştu.
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