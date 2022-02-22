Anbar Mahallesi’ne sağlık merkezi inşa edilecek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, her geçen gün planlı büyüyen ve gelişen Anbar Mahallesi’ne Bekir Güngör Kızıltepe Aile Sağlık Merkezi inşa edileceğini söyledi.

2019 yılından itibaren Melikgazi’ye 7 aile sağlığı merkezi kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Anbar Mahallemiz Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hem yenileniyor hem de planlı bir şekilde gelişiyor. Her geçen yeni yapılar mahallede yükseliyor. Hem planlı gelişen hem de nüfusu artan Anbar Mahallemize belediye olarak ihtiyaç olan Aile Sağlık Merkezi yapmak için proje hazırladık. 650 metrekare alanda bu sağlık merkezi yaparak bölge halkının hizmetine sunacağız. Sağlık merkezi, zemin ve 1. kattan oluşan sağlık merkezi 4 hekimli kapasiteye sahip olup içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izleme, gebe takip odası, seminer-eğitim odası, laboratuvarlar ve çocuk oyun alanı yer alacak. Şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Anbar Mahallesi Aile Sağlık Merkezinin yapımı için 7 Mart 2022 günü 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.