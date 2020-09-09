Anadolu Yıldızları, antrenmanlara koronavirüs arası verdi
KADINLAR TÜRKİYE 3. FUTBOL LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN ANADOLU YILDIZLARISPOR, ÇALIŞMALARINA COVİD-19 VAKALARININ ARTMASI VE KAYSERİ'NİN YÜKSEK RİSKLİ İLLER ARASINDA GÖSTERİLMESİ NEDENİYLE ARA VERDİ.
Kadınlar Türkiye 3. Futbol Ligi’nde mücadele eden Anadolu Yıldızlarıspor, çalışmalarına Covid-19 vakalarının artması ve Kayseri’nin yüksek riskli iller arasında gösterilmesi nedeniyle ara verdi.
Haftada üç gün Sümer Stadı’nda çalışmalarını sürdüren Anadolu Yıldızları Kadın Futbol takımı, çalışmalarına ara verme kararı aldı. Anadolu Yıldızlarıspor Antrenörü ve Futbolcusu Fatma Güler, "Futbolcu kardeşlerimizi riske atmak istemedik. Bu ortamda evlerinde olmaları daha güvenli. Özellikle Kayseri’de hastalığın seyrinin artarak devam etmesi bu kararı almamıza neden oldu. Hastalık riski azalana kadar çalışmalarımıza ara vermiş bulunuyoruz”dedi.
Geçtiğimiz sezon şampiyonluk mücadelesi veren Anadolu Yıldızlarıspor, ligin oynanması halinde bu sezon şampiyon olup 2. Lige yükselmeyi hedefliyor. Anadolu Yıldızlarıspor bu hedef doğrultusunda çalışmalarına erken başlama kararı almıştı.
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