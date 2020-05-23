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Anadolu Erciyes Ampute takımı Süper Lig’de

ANADOLU ERCİYES ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ, 2019-2020 SEZONDA ŞAMPİYON OLARAK TAMAMLADI VE SÜPER LİG'E YÜKSELDİ.

Anadolu Erciyes Ampute takımı Süper Lig’de

ANADOLU ERCİYES ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ, 2019-2020 SEZONDA ŞAMPİYON OLARAK TAMAMLADI VE SÜPER LİG'E YÜKSELDİ.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:23
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Anadolu Erciyes Ampute takımı Süper Lig’de

Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü, 2019-2020 sezonda şampiyon olarak tamamladı ve Süper Lig’e yükseldi.

Türkiye Ampute Futbol 1.Liginde mücadele eden Kayseri ekibi Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü liglerin tescil edilmesi ile ilk sırada tamamlayarak adını bir üst tura yazdırdı. Covid-19 virüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin ardından 1.Ligde oynadığı 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü topladığı 31 puanla zirvede yer aldı. Ligin bitimine 6 hafta kalmasına rağmen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu almış olduğu kararlarla ligleri tescil etti. Tescil edilen liglerin ardından Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü 2019-2020 sezonunu lider olarak tamamladı ve 2020-2021 sezonunda Süper Ligde mücadele etmeye hak kazandı.

Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü Başkan yardımcısı ve takım kaptanı Eftal Özkartal, "Türkiye Ampute Futbol 1. Liginde Kayserimizi başarı ile temsil eden Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü takımımız ligin tescil edilmesi ile ilk sırada Süper Lige yükselmiştir. Takım arkadaşlarıma ve desteğini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Memduh Büyükkılıç başkanım olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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